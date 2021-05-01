تشيلسي يضحى بفريق كامل من أجل هالاند

وضع تشيلسي نصب عينيه التعاقد مع النجم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، في فترة الانتقالات الصيفية بشتى الوسائل.

ووفقاً لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، فإن تشيلسي مستعد لبيع 11 أو 12 لاعباً للتعاقد مع "الفتى الذهبي" خلال الصيف.

ويخطط النادي اللندني للحصول على مبلغ 200 مليون جنيه استرليني، من بيع 12 لاعباً، وهو المبلغ الذي من شأنه أن يكون كافياً لكسب الرهان ضد منافسيه في صراع التعاقد مع النجم النرويجي الشاب.

ولا يمانع الملياردير رومان آبراموفيتش، مالك تشيلسي، بيع كلٍ من تامي آبراهام، الذي تقدر قيمته بنحو 40 مليون جنيه، ويهتم بخدماته كل من ويست هام يونايتد وليستر سيتي، وكيرت زوما (30 مليون جنيه) قد يذهب إلى إيفرتون، ويبدو أن ميلان مستعد للتخلي عن 25 مليون جنيه الشرط الجزائي في صفقة إعارة فيكايو توموري، إضافة إلى، روبن لوفتوس تشيك (25 مليون جنيه)، وروس باركلي (20 مليون جنيه)، وميتشي باتشواي (15 مليون جنيه)، ودافيدي زاباكوستا (10 ملايين جنيه)، وفيكتور موزيس المعار لسبارتاك موسكو (8 ملايين جنيه)، الغاني وبابا رحمن (7 ملايين جنيه)، وكينيدي (5 ملايين جنيه)، وداني درينكوتر (5 ملايين جنيه)، وآيك أوغبو (5 ملايين جنيه).

ويحظى هالاند، الذي تقدر قيمته بنحو 110 مليون يورو، باهتمام كبار أندية أوروبا، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت مع دورتموند، الذي سجل له 33 هدفاً في 34 مباراة، منها 10 في سبع مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن مستقبل هالاند مع دورتموند، متعلق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت أن دورتموند يرغب في الاحتفاظ بنجمه الشاب لموسم واحد على الأقل، لكن للقيام بذلك، سيتعين عليه التأهل لدوري الأبطال.

وأضاف التقرير، أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن النادي الألماني لن يقبل الاستغناء عن "الفتى الذهبي" بأقل من 150 مليون يورو، على الرغم من وجود شرط في عقد اللاعب يمنحه حق الرحيل في صيف 2022 مقابل نصف هذا المبلغ فقط.

ويحتل بوروسيا دورتموند حالياً المركز الخامس في الدوري الألماني، بفارق نقطة واحدة فقط عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، وذلك قبل 3 مراحل على نهاية الموسم.