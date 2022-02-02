تشيلسي يضع التعاقد مع إيدير ميليتاو على رأس أولوياته

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن تشيلسي بقيادة المدير الفني الألماني يستهدف التعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد.

وقالت صحيفة "آس" الصادرة من العاصمة الإسبانية أن توخيل يريد رؤية المدافع البالغ من العمر 24 عاماً في ملعب ستامفورد بريدج الصيف القادم.

ويتطلع النادي اللندني لتدعيم خطه الخلفي نظراً لانتهاء عقود كلٍ من أنتونيو روديغر وسيزار آزبيليكويتا وأندرياس كريستنسن مع نهاية الموسم الجاري.

ويتصدر ميليتاو المتألق حالياً مع ريال مدريد قائمة تسوق تشيلسي الخاصة بالصيف المقبل.

يذكر أن عقد النجم الدولي البرازيلي مع نادي العاصمة الإسبانية يمتد حتى صيف عام 2025.

وتبلغ قيمة اللاعب 60 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت" العالمي.