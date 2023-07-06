تشيلسي يفاوض باولو ديبالا

فتح تشيلسي باب المفاوضات مع النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا هداف روما على أمل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأبهر المهاجم الجميع بمستويات المميزة رفقة الجيالورسي الموسم الماضي ليقوده إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ولفت ما قدمه صاحب الـ 29 عاماً أنظار عمالقة أوروبا الذين باتوا يدرسون التقدم بعروض لضمه هذا الصيف.

وربما يجد روما نفسه مضطراً لبيع اللاعب نظراً لوضعيته المالية غير السهلة، ولرغبة الأرجنتيني في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع أن تشيلسي لن يشارك أوروبياً الموسم القادم، إلا أن مسؤوليه يخططون لإغراء ديبالا من خلال مضاعفة أجوره الحالية على أقل تقدير.

يذكر أن العقد الذي يربط روما بديبالا يمتد حتى صيف عام 2025.