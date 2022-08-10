تشيلسي يقترب من حسم صفقة دي يونغ

قطع تشيلسي شوطاً كبيراً في سعيه للحصول على توقيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة هذا الصيف وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وستصل قيمة الصفقة بناء على التقارير القادمة من لندن إلى نحو 67.6 مليون جنيه استرليني.

ورغم اهتمام مانشستر يونايتد الجدي بصاحب الـ 25 عاماً، إلا أن مشاركة البلوز في دوري أبطال أوروبا تمنح فريق المدرب الألماني توماس توخيل الأفضلية.

وبدا أن نجم أياكس السابق في طريقه للعمل تحت إشراف مواطنه ومدربه السابق إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد مطلع الصيف، لكن المعطيات تغيرت بدخول تشيلسي المنافسة على توقيع اللاعب.

برشلونة مجبر على التضحية بـ دي يونغ

يذكر أن دي يونغ عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء مع برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني سيضطر لبيعه على ما يبدو حتى يتمكن من تسجيل تعاقداته الجديدة في كشوفات الدوري الإسباني.