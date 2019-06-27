تشيلسي يقرر ضم كوفاتشيتش بصفة دائمة

كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد وتشيلسي توصلا لاتفاق لنقل ماتيو كوفاتشيتش بشكل دائم إلى صفوف البلوز هذا الصيف.

ولعب الدولي الكرواتي الموسم الماضي معاراً مع النادي اللندني دون وجود بند بأحقية أو إلزامية الشراء.

وكشفت شبكة "سكاي" أن كوفاتشيتش سينتقل إلى تشيلسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 50 مليون يورو، شاملة الحوافز، وستتم قبل الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوضح التقرير أن رغم منع البلوز من إتمام صفقات جديدة وفقاً للعقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلا أن إعارة الكرواتي تمت قبل إيقاع العقوبة.

وكان كوفاتشيتش هدفاً لناديه القديم إنتر، بالإضافة لميلان خلال الأيام الماضية، لكن التقرير أكد حسم مستقبله مع تشيلسي.

وخاض كوفاتشيتش 52 مباراة مع تشيلسي تحت قيادة المدير الفني السابق ماوريتسيو ساري في جميع المسابقات الموسم الماضي.