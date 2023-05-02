تشيلسي يكشف موعد استلام ماوريسيو بوتشيتينو مهمة تدريب الفريق

البوابة – كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يمشي بخطى ثابتة وواثقة نحو تحديد موعد رسمي لاستلام المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مهمة تدريب الفريق.

من جهته، سيحاول المدرب المؤقت فرانك لامبارد مساء الثلاثاء أن يكسر سلسلة الهزائم المتواصلة التي تعرض لها في آخر 5 مباريات، وذلك عندما يلاقي نادي أرسنال اليوم في ديربي لندن على ملعب "الإمارات".

تشيلسي يضع اللمسات الأخيرة على تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا للفريق

يحتل البلوز حاليًا المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، وأصبح واضحًا تمامًا أن الفريق لن يتواجد الموسم القادم في أي مسابقة أوروبية.

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ومنذ فترة أسبوع ونصف، تم تداول الكثير والكثير من الأخبار أن الاسم المتوقع وصوله إلى ستامفورد بريدج لاستلام مهمة تدريب الفريق هو المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو.

وبحسب "Sports Mole"، فإن إدارة البلوز بصدد عقد اجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي للوقوف على بعض التفاصيل المتبقية قبل الإعلان رسميًا عن مدرب الفريق الجديد.

وتضيف التقارير أيضًا أن بوتشيتينو قد يتواجد ضمن الحضور في ملعب "الإمارات" هذا المساء في مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.