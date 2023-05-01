كلوب يكشف حظوظ ليفربول بالتواجد ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم

البوابة - يبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023 لم يكن كما كان يتمنى نادي ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب ، حيث أن الفريق من الممكن أن يفقد مقعده في دوري أبطال أوروبا العام القادم.

ويحتل الريدز حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز دراماتيكي بنتيجة 4-3 على توتنهام يوم الأحد في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الجولة 34.

كلوب يتحدث عن فرص تواجد ليفربول في دوري الأبطال الموسم القادم

مع تبقي 5 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتاج ليفربول إلى إحراز 9 نقاط للوصول إلى المركز الثالث لصاحبه نيوكاسل يونايتد، و7 نقاط ليحتل المركز الرابع بدلًا من مانشستر يونايتد، وهو ما يعتبره كلوب ضربًا من المستحيل.

اقرأ أيضًا: مودريتش يستعين بـ "الطبيبة المعجزة" للحاق بمواجهة مانشستر سيتي

وفي تصريحات صحفية للمدرب الألماني لـ"بي بي سي" نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال: " ليس لدينا فرصة للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، بالطبع لا يمكن حدوث ذلك".

يشار إلى أن ليفربول يستعد للدخول في مرحلة إعادة بناء الفريق خلال سوق الانتقالات في الصيف، ومن المؤكد أن فقدان العوائد المالية بسبب الغياب عن دوري أبطال أوروبا العام القادم سيؤثر على قدرة النادي باختيار التعاقدات ذات الجودة المطلوبة لهذه المرحلة.