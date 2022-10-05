تشيلسي يلحق خسارة ثقيلة بـ ميلان وينعش آماله في التأهل

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً كبيراً على ضيفه أي سي ميلان الإيطالي وبثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي شهده ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدين البلوز بهذا الانتصار لنجومه ويسلي فوفانا وبيير إيميريك أوباميانغ وريس جيمس الذين سجلوا الأهداف الثلاثة في الدقائق 24 و 56 و 62 على التوالي.

ولحساب ذات المجموعة، تفوق ريد بول سالزبورغ النمساوي على ضيفه دينامو زاغرب الكرواتي بهدفٍ نظيف.

تشيلسي ينعش آماله في التأهل

بهذا الفوز، أنعش الفريق اللندني آماله في اقتناص بطاقة مؤهلة لدور الـ 16 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط جعلته يرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان الذي تراجع إلى المركز الثالث.

فيما اعتلى سالزبورغ صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، ووجد دينامو زاغرب نفسه متذيلاً للترتيب برصيد 3 نقاط.