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تشيلسي ينافس السعوديين على توقيع كايسيدو

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 01:12
مويسيس كايسيدو Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مويسيس كايسيدو Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

وصل برايتون آند هوف آلبيون الإنجليزي عرض سعودي تتجاوز قيمته الـ 80 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بحسب شبكة "سكاي سبورتس نيوز".

وارتبط اسم اللاعب بتشيلسي خلال الأيام الماضية، مما يعني إمكانية حصول حرب مزايدة على خدماته ما بين عدة أطراف منها طرف سعودي لم يتم الكشف عن هويته.

وكانت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية قد نوهت إلى تلقي برايتون لأحد العروض من السعودية دون الإفصاح عن مصدره.

لكن النادي الإنجليزي رفض العرض كونه يسعى لبيع كايسيدو بقيمة أعلى تقارب تلك التي تم دفعها في صفقة الإنجليزي ديكلان رايس المنتقل من ويست هام يونايتد إلى آرسنال مؤخراً بقيمة 106 ملايين جنيه.

يذكر أن الإكوادوري بات عنصراً مهماً في صفوف برايتون منذ التعاقد معه العام الماضي قادماً من بيرشوت البلجيكي، حيث خاض 53 مباراة بجميع المنافسات.

كلمات دالة:مويسيس كايسيدوبرايتونالدوري السعوديتشيلسي

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