تشيلسي ينهي حلم الرباعية ويقصي سيتي من نصف نهائي كأس الاتحاد

اندثر حلم مانشستر سيتي في تحقيق الرباعية التاريخية بعدما أُقصي من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي في أعقاب الهزيمة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

هدف المباراة الوحيد أتى من خلال النجم حكيم زياش بصناعة تيمو فيرنر في الدقيقة 55، ليكون ثاني أهداف الدولي المغربي في بطولة الكأس بعد زيارة شباك شيفيلد يونايتد.

ولم يشارك رياض محرز في المباراة مع سيتي، فيما خرج كيفين دي بروينه مع انطلاق الشوط الثاني بسبب الإصابة ليحل فيل فودين محله.

وهذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها فريق يدربه بيب غوارديولا لهزيمة من طرف يشرف عليه توماس توخيل، حيث فشل الألماني على مدار عمله في بوروسيا دورتموند في الانتصار على غريمه الإسباني حينما كان يدرب بايرن ميونيخ.

بهذه النتيجة، سينتظر تشيلسي في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين ليستر سيتي وساوثهامبتون.

يذكر أن سيتي شبه حسم سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيخوض نهائي كأس كاراباو أمام توتنهام.