تشيلسي يهزم فولهام بثنائية نظيفة

واصل تشيلسي عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فولهام بهدفين دون رد، في إطار مباريات المرحلة الـ 34.

فرض لاعبو البلوز سيطرتهم على المجريات منذ الدقائق الأولى وسط تراجع دفاعي من جانب الفريق الضيف الذي لم يظهر هجومياً معظم أوقات اللقاء.

جاء هدفا تشيلسي عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقتين 10 و49.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد فولهام عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.