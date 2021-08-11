تشيلسي يهزم فياريال ويفوز بكأس السوبر الأوروبي

فاز تشيلسي الإنجليزي على غريمه فياريال الإسباني بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل بينهما 1-1 في الزمنين الأصلي والإضافي ليظفر بكأس السوبر الأوروبي.

وأقيم اللقاء على أرضية ملعب ويندسور بارك في آيرلندا الشمالية وسط حضور جماهيري مميز.

تقدم البلوز بطل دوري الأبطال عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 27، إلا أن جيرارد مورينو أدرك التعادل لفريق الغواصة الصفراء بطل اليوروبا ليغ قبل نهاية الزمن الأصلي للقاء بـ 17 دقيقة.

وفشل الفريقان في التسجيل خلال الشوطين الإضافيين ليحتكما لركلات الترجيح.

وأشرك المدرب توماس توخيل الحارس البديل كيبا آريزابالاغا المتخصص في التصدي لركلات الجزاء بدلاً من الحارس الأساسي إدوارد ميندي.

وتألق النجم الإسباني وتصدى لركلتي عيسى ماندي وراؤول ألبيول ليمنح بطل أوروبا لقب السوبر.

وهذا هو اللقب الثاني للمدير الفني الألماني مع الفريق اللندني الذي تولى تدريبه مطلع العام الحالي.

ركلات ترجيح لقاء تشيلسي وفياريال

تشيلسي:

أهدر كاي هافيرتز

سجل سيزار آزبيليكويتا

سجل ماركوس ألونسو

سجل مايسون ماونت

سجل جورجينيو

سجل كريستيان بوليسيتش

سجل أنتونيو روديغر

فياريال:

سجل جيرارد مورينو

أهدر عيسى ماندي

سجل بيرفيس إيستوبينان

سجل موي غوميز

سجل داني رابا

سجل خوان فويث

أهدر راؤول ألبيول