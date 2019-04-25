تصريحات زيدان تتصدر عناوين الصحف الإسبانية

منشور 25 نيسان / أبريل 2019 - 11:04
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

تصدرت تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حول رغبته في الفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم المقبل، عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس.

وخرجت صحيفة "آس" بالعنوان التالي: "زيدان يقول: الليغا هي الهدف الموسم القادم".

فيما عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "البراءة... المحكمة الوطنية تصدر قراراً بتبرئة ساندرو روسيل وزوجته وشريكه والمدعي عليهم الآخرين... إخلاء سبيل رئيس برشلونة السابق، جاء بعد 643 يوماً في السجن".

وقالت صحيفة "ماركا" في عنوانها الافتتاحي: "زيدان: الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الفوز بالليغا".

وأضافت: "الليغا سيكون هدف زيدان الموسم المقبل، لكن زيزو يريد أولاً وقبل أي شيء فريقاً ينافس حتى المرحلة الأخيرة".

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Via SyndiGate.info


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