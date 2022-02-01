تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم: السعودية والإمارات تخسران

تعرض منتخب السعودية للخسارة أمام مستضيفه الياباني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002 ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ضمن المجموعة الثانية، خسر الأخضر أمام اليابانيين بهدفين نظيفين لكنه بقي في الصدارة.

في لقاءات أخرى ضمن المجموعة نفسها، تعادل منتخب عُمان مع ضيفه الأسترالي بهدفين لكلٍ منهما.

وتغلب المنتخب الفيتنامي على ضيفه الصيني بنتيجة 3-1.

في المجموعة الأولى، تعادل منتخب لبنان مع ضيفه العراقي 1-1.

وتفوق منتخب كوريا الجنوبية على مستضيفه السوري بهدفين نظيفين ليكسب بطاقة العبور لكأس العالم.

وفاز منتخب إيران على ضيفه الإماراتي بهدف وحيد ليضمن التأهل للمونديال القطري.

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

المجموعة الأولى:

1- إيران 22 نقطة.

2- كوريا الجنوبية 20 نقطة.

3- الإمارات 9 نقاط.

4- لبنان 6 نقاط.

5- العراق 5 نقاط.

6- سوريا نقطتان

المجموعة الثانية:

1- السعودية 19 نقطة.

2- اليابان 18 نقطة.

3- أستراليا 15 نقطة.

4- عٌمان 8 نقاط.

5- الصين 5 نقاط.

6- فيتنام 3 نقاط.