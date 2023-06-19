تصفيات يورو 2024: فرنسا تهزم اليابان وإنجلترا تكتسح مقدونيا الشمالية

فاز منتخب فرنسا على ضيفه اليوناني بهدفٍ نظيف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دو فرانس ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

لحساب المجموعة الثانية، سجل النجم كيليان مبابي هدف انتصار الديوك بعد 10 دقائق على بداية الحصة الثانية من نقطة الجزاء.

وأكمل الضيوف اللقاء بنقص عددي جراء طرد كونستانتينوس مافروبانوس في الدقيقة 69، إلا أن أصحاب الضيافة لم ينجحوا في زيادة غلتهم التهديفية.

بهذه النتيجة، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد اليونانيين عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي لقاء آخر لحساب المجموعة الثالثة، اكتسح منتخب إنجلترا ضيفه المقدوني الشمالي بسبعة أهدافٍ دون رد على أرضية ملعب أولد ترافورد.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من هاري كين (هدفان) في الدقيقتين 29 و (73 من ركلة جزاء)، وبوكايو ساكا (هاتريك) في الدقائق 38 و 47 و 51، وماركوس راشفورد (45)، وكالفين فيليبس (64).

وابتعد منتخب إنجلترا بالتالي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما بقي رصيد المقدونيين ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الرابع وقبل الأخير.