البوابة - يصادف في الأول من شهر أيار/ مايو من كل عام عيد العمال أو يوم العمال العالمي International Workers' Day أو ما يسمى أيضاً يوم العمل Labour Day‏ وهو احتفال سنوي يقام في أغلب دول العالم لدعم العمال والاحتفال بالجهود التي قاموا بتحقيقها على مر السنوات، ويكون فيه عطلة رسمية في عدد منها تكريماً للعمال.

تهنئة بمناسبة اقتراب عيد العمال 2023

كيف لنا أن ننسى عيد العمال، فهل ننسى فضل صناع وبناة الوطن الغالي.

كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة اقتراب عيد العمال 2023.

كل عام، ووطننا العزيز الغالي مزدهر بكم، كل عام وبلادي قوية وعظيمة ومميزة بعمالها الكرام.

يوم سعيد عليكم فأنتم ذخر هذا الوطن الغالي.

نهنئكم في يوم العمال العالمي فأنتم فخر هذا الوطن، لولاكم لما كان وطننا بهذا الجمال، والتطور، حفظكم الله.

إلى أبناء الوطن، إلى بناة الوطن أنتم صنعتهم هذا الوطن بجماله وقدره كل عام وأنتم صناع النجاح هذه تهنئة بمناسبة اقتراب عيد العمال 2023.

عيد العمال 2023 هو اليوم فرصة لنؤكد مكانة العمل والعمال في عقولنا وقلوبنا، وفرصة ذهبية لنقول لكل واحد منهم سلمت ايديكم.

كل عام وأنتم بألف خير.

في يوم العمل Labour Day‏ ويا صناع الوطن، أتمنى أن يزيدكم الله قوة، وعلم لتبنوا هذا الوطن.

عبارات عن عيد العمال 2023

من أجمل عبارات عن عيد العمال 2023، عيد العمال الذي نحتفل به اليوم هو تكريم لكل الجهود والسواعد القوية التي ما غاب عنها في يوم من الأيام.

يجب ان يكونوا عمال الوطن جميعاً تحت مظلة التأمين الصحي وبقوانين وأنظمة لا ان يكون التأمين الصحي مزاجيا وفق هوى الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها العامل.

كل عام وأنتم بألف خير يا عمال الوطن.

بمناسبة اقتراب عيد العمال 2023 نتمنى لكم النجاحات والتطورات الكبيرة.

كلمة قصيرة عن عيد العمال

هذه كلمة قصيرة عن عيد العمال، خذ الوقت الكافي للتدبير، لكن عندما يحين وقت العمل توقف عن التفكير، ونفذ.

إن المستقبل يصنعه القلم لا السواك، والعمل لا الاعتزال، والعقل لا الدروشة، والمنطق لا الرصاص.

ما قرن شيء إلى شيء أفضل من إخلاص إلى تقوى، ومن حلم إلى علم، ومن صدق إلى عمل، فهي زينة الأخلاق.

إذا كان العمل مجهدة، فإن الفراغ مفسدة.

عالج آفة الملل بكثرة العمل.

إلى أبناء الوطن الغالي، إلى بناة الوطن أنتم صنعتهم هذا الوطن بجماله وقدره، كل عام وأنتم صناع النجاح.

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