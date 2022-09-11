يترقب العالم تلك اللحظة التاريخية التي تدوي فيها صافرة الحَكَم في أرجاء ملعب البيت إيذانًا ببدء مونديال قطر 2022 لمتابعة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالحديث الرياضي الأبرز على مستوى العالم ومنها تصميم كرة كأس العالم 2022.

وعلى مدار 28 يومًا، تلك الفترة الممتدة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر، ستتوجه أنظار العالم أجمع نحو دولة قطر التي انتهزت هذه الفرصة المثالية لإبراز ما تمتلكه من قدرات وإمكانات واستعراض ما تفخر به من عادات وتقاليد وثقافة عربية عريقة باعتبارها ممثلة للعالم العربي في تنظيم الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

تصميم كرة كأس العالم 2022

كرة الرحلة (المصدر: adidas.com)

ولمدة 28 يومًا، ستتدحرج كرة كأس العالم بين لاعبي 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم، الذين أتوا إلى قطر للمنافسة على الفوز بالبطولة والتتويج بكأس العالم 2022.

ويحرص عشاق الأحداث الرياضية إلى معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بـ مونديال قطر 2022، خاصة تصميم كرة كأس العالم 2022 التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا – FIFA" شهر أبريل الماضي.

اسم كرة كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا – FIFA" أن الكرة الجديدة والمعتمدة خلال بطولة كأس العالم 2022 تحمل اسم “الرحلة” التي تشير إلى الثقافة القطرية المرتبطة بـ"القوارب" والرحلات التي كان يقوم بها أهل قطر للبحث عن اللؤلؤ.

وذكر الاتحاد أن كرة كأس العالم 2022 تمت صناعتها من قبل شركة "أديداس" (Adidas) بشكل خاص لكأس العالم.

واستوحي تصميم الكرة من الهندسة المعمارية الفريدة لدولة قطر، والملابس العربية التقليدية، والعلم الوطني لدولة قطر، والرسومات على الكرة ترمز إلى الكثبان الرملية.

مواصفات كرة كأس العالم 2022

خضع تصميم كرة كأس العالم 2022 للاختبارات صارمة في مختبرات شركة أديداس بما في ذلك أنفاق الرياح وعلى عشب الملاعب.

كما جرى اختبار تصميم كرة كأس العالم 2022 من قِبل عدد من لاعبي كرة القدم، وذلك بحسب ما كشفته شركة أديداس.

كرة كأس العالم 2022 عن قُرب

كرة الرحلة (المصدر: adidas.com)

تتميز كرة كأس العالم 2022 بأعلى مستويات الدقة والموثوقية، وذلك بفضل عدة تقنيات تم اعتمادها على النحو التالي:

تصميمها الخارجي: تتميز بقوام جعلها تتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

تتميز بقوام جعلها تتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة. قلب الكرة: جاء بتصميم CTR-CORE المبتكر والذي يوفر السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة إلى دقة الارتداد.

جاء بتصميم CTR-CORE المبتكر والذي يوفر السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة إلى دقة الارتداد. مواد التصنيع: تم اعتماد جلد SPEEDSHELL المصنوع من مادة البولي يوريثين (PU) المحكم والمكوّن من 20 قطعة بتصميم جديد يساعد في تحسين دقة الكرة واستقرارها أثناء التسديد.

الألوان: الألوان المستخدمة في التصميم تنبض بالحياة وموضوعة على خلفية لؤلؤية والتي تنعكس بشكل ساحر مع تحرك الكرة بسرعة أثناء اللعب لتظهر طيف من الألوان، وهو ما يجعل شكلها مثيرًا في المباريات.

الألوان المستخدمة في التصميم تنبض بالحياة وموضوعة على خلفية لؤلؤية والتي تنعكس بشكل ساحر مع تحرك الكرة بسرعة أثناء اللعب لتظهر طيف من الألوان، وهو ما يجعل شكلها مثيرًا في المباريات. الجانب الاجتماعي: ستساهم كرة الرحلة بشكل مباشر في جمع الأموال للتأثير بشكل إيجابي على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، حيث يذهب 1% من صافي مبيعات الرحلة إلى مؤسسة الهدف المشترك "common goal".

الاستدامة في كرة كأس العالم 2022

كانت الاستدامة أولوية أثناء تصميم كرة مونديال 2022، وهي أول كرة في كأس العالم تصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

سعر كرة الرحلة

يتراوح سعر كرة الرحلة بين 40-60 دولار أمريكي.

كرة الرحلة الشتوية: 165 دولار أمريكي

كرة الرحلة المنافسة: 60 دولار أمريكي

كرة الرحة للمحترفين: 60 دولار أمريكي

كرة الرحلة - الدوري: 45 دولار أمريكي

شراء كرة كأس العالم 2022

يمكن شراء كرة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني لشركة Adidas.com.

كما أن الكرة متوفرة في جميع متاجر أديداس حول العالم