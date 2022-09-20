تحظى بطولة كأس العالم 2022 بأهمية كبيرة لدى قطر باعتباره أول بلد عربي يستضيف بطولة عالمية فريدة من نوعها يترتب عنها العديد من المنافع والمكاسب والمميزات الأمر الذي يدفعها لإعداد ملاعب ومرافق وبنية تحتية تليق بهذا الحدث الاستثنائي وخاصة الأمور المتعلقة بـ ملعب افتتاح كأس العالم قطر.

وكجزء من التحضير لمونديال قطر 2022 واستعدادات دولة قطر لبطولة كأس العالم، افتتحت ثمانية ملاعب في وقت سابق وهي الآن على أهبة الاستعداد لاستقبال جمهور كأس العالم الذي سيأتي من كل بقاع الأرض.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في وقتٍ سابق عن أسماء ملاعب مونديال قطر الثمانية، وهي:

استاد البيت

استاد الجنوب / استاد الوكرة

استاد خليفة الدولي

استاد لوسيل

استاد أحمد بن علي

استاد الثمامة

استاد المدينة التعليمية

استاد 974

ملعب افتتاح كأس العالم قطر

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في وقتٍ سابق أن الاختيار وقع على استاد البيت ليكون هو ملعب افتتاح كأس العالم قطر والتي ستقام يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف استاد البيت، ملعب افتتاح كأس العالم قطر، في أول أيام البطولة المنتظرة مباراة الافتتاح التي ستقام بين قطر والإكوادور، على أن يشهد ذلك اليوم مباراة واحدة فقط.

ومنذ شهر نوفمبر 2021، واستاد البيت يستعد لاستقبال الجماهير المتحمسة لمتابعة مجريات مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور في 20 نوفمبر المقبل وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

تفاصيل استاد البيت

المكان: مدينة الخور

مدينة الخور السعة الإجمالية: 60.000 مُتفرج

60.000 مُتفرج حالة البناء: جاهز

موقع استاد البيت

يبعد استاد البيت، الذي يعد ملعب افتتاح كأس العالم قطر، 35 كيلومترًا شمال وسط العاصمة القطرية الدوحة.

يقع استاد البيت بالقرب من طريق الخور الساحلي مباشرة؛ مما يسهل الوصول إليه عبر عدة منافذ لتسهيل الدخول والخروج منه.

مباريات كأس العالم في استاد البيت

6 مباريات المجموعة (بما في ذلك المباراة الافتتاحية)

1 مباراة من دور الـ 16

1 مباراة من دور ربع النهائي

1 مباراة من دور نصف النهائي

جدول مباريات استاد البيت

مباريات المجموعات:

قطر - الإكوادور: الأحد 20 نوفمبر، 7 مساءً (المجموعة الأولى)

الأحد 20 نوفمبر، 7 مساءً (المجموعة الأولى) المغرب - كرواتيا: الأربعاء 23 نوفمبر ، الساعة الواحدة ظهرًا (المجموعة السادسة)

الأربعاء 23 نوفمبر ، الساعة الواحدة ظهرًا (المجموعة السادسة) إنجلترا - الولايات المتحدة الأمريكية: الجمعة 25 نوفمبر، الساعة 10 مساءً (المجموعة الثانية)

الجمعة 25 نوفمبر، الساعة 10 مساءً (المجموعة الثانية) إسبانيا - ألمانيا: الأحد 27 نوفمبر، الساعة 10 مساءً (المجموعة الخامسة)

الأحد 27 نوفمبر، الساعة 10 مساءً (المجموعة الخامسة) هولندا - قطر: الثلاثاء 29 نوفمبر، 6 مساءً (المجموعة الأولى)

الثلاثاء 29 نوفمبر، 6 مساءً (المجموعة الأولى) كوستاريكا - ألمانيا: الخميس 1 ديسمبر، الساعة 10 مساءً (المجموعة الخامسة)

دور الـ 16

مباراة يوم الأحد 4 ديسمبر، الساعة 10 مساءً

الدور ربع النهائي

الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 - السبت 10 ديسمبر، الساعة 10 مساءً

نصف النهائي

الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 - الأربعاء 14 ديسمبر ، الساعة 10 مساءً

من هو مصمم استاد البيت؟

المهندس المعماري الألماني ألبرت شبير.

تصميم استاد البيت قطر

جاء تصميم استاد البيت، ملعب افتتاح كأس العالم قطر ، على شكل بيت الشعر الذي كان وما يزال يستخدم من قبل البدو الرحل عبر صحاري قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي.

سبب تسمية استاد البيت

جاءت تسمية استاد البيت بهذا الاسم انطلاقًا من بيت الشعر وذلك احتفالًا واعتزازًا بتاريخ قطر وشعبها ومكوّنه البدوي الذي يتمتع بقيم الأصالة وعاداته وتقاليده ولم يتخلّ عنه يومًا من الأيام رغم الأخذ بأسباب الحضارة والحياة العصرية.

وتمثل طابع البداوة في الاستاد من خلال الخطوط السوداء، مثل تلك الموجودة على السطح الخارجي المميز للساحة، وأنماط السدو النابضة بالحياة التي سيراها المشجعون عند دخولهم الملعب.

كما يتضمن استاد البيت لوحة جدارية كبيرة تحتوي على صور باللونين الأبيض والأسود للعمال المشاركين في بناءه، على خلفيات حمراء أو بيضاء.

التصميم الداخلي لـ استاد البيت قطر 2022

جاء تصميم استاد البيت، أحد أهم وأشهر ملاعب مونديال قطر 2022، بنظام سقف قابل للسحب يعمل على تظليل الهيكل.

كما تم تجهيز أنظمة تبريد وتكييف توفر جوًا ملائمًا لحضور فعاليات مونديال قطر حيث درجات الحرارة في قطر تراوح بين 28 و 30 درجة مئوية.

طريقة الوصول الى استاد البيت

يمكن الوصول بسهولة إلى الملاعب الثمانية التي ستستضيف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر وسائل النقل العام، وكذلك الأمر بالنسبة لاستاد البيت، ملعب افتتاح كأس العالم قطر .



أقرب محطة مترو إلى استاد البيت هي لوسيل QNB، والتي تقع على الخط الأحمر. من هناك، ستكون هناك حافلات مكوكية مباشرة إلى الاستاد.

وستستغرق عملية الوصول لـ استاد البيت حوالي 30 دقيقة.

يمكن أيضًا ركوب سيارة أجرة أو القيادة إلى استاد البيت، ويمكن العثور على الموقع على خرائط Google بالنقر هنا.

التنمية المستدامة في استاد البيت قطر

سيتم فك مقاعد الجزء العلوي من استاد البيت، ملعب افتتاح كأس العالم قطر، والمؤلف من المدرجات التي تكون قابلة للنقل، والبالغ عددها 32 ألف مقعد، ومنحها للدول النامية التي تحتاج لبناء المرافق الرياضية.

كما يحتفي استاد البيت بأنه صديق للبيئة، خاصة عند تصميم المساحة الخضراء المحيطة به وما تتضمنه من بحيرات تعد متنفسًا لأهل قطر ولضيوف كأس العالم حيث تتوفر الكافيهات والمطاعم.

كما حصل استاد البيت، كغيره من ملاعب مونديال قطر 2022 على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس".

استاد البيت بالأرقام

الطاقة الاستيعابية: 60.000

وزن السقف القابل للطي: 30 طن

حجم منطقة المنتزه المحيطة بإستاد البيت في ملاعب كرة القدم: 9

تم تصميم استاد البيت بتعاونٍ مشترك بين عدة شركات وهي: