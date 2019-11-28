تصنيف فيفا: العراق والجزائر تتقدمان ومصر تتراجع

حافظ المنتخب التونسي عن تواجد على رأس المنتخبات العربية في القارة الإفريقية، وذلك في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر الجاري.

وتواجد المنتخب التونسي الـ 27 على الصعيد العالمي والثاني إفريقياً ليرتقي مركزين، كما استمر الجزائر في المركز الرابع إفريقياً، لكنه ارتقى 3 مراكز عالمية ليحتل المركز 35.

تراجع المنتخب المغربي مركزاً واحداً وحل في المركز الـ 43 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، فيما هبط المنتخب المصري مركزين ليصبح في المركز 51.

وتقدم منتخب موريتانيا 6 مراكز دفعة واحدة ليصبح في المركز 99، كما ارتقى المنتخب الليبي إلى المركز 101.

على صعيد المنتخبات العربية في قارة آسيا، حافظت قطر على الصدارة، حيث تقدمت مركزين لتصبح في الـ55 عالمياً والخامس آسيوياً.

وتقدمت العراق 4 مراكز لتصبح الثانية عربياً في آسيا والـ 70 عالمياً، بينما هبط منتخب الإمارات 4 مراكز ليأتي في الترتيب 71 عالمياً، فيما ارتقت سوريا 4 مراكز لتحتل الترتيب 79 عالمياً ثم عٌمان في المركز 81 عالمياً بعد قفزه 3 مراكز.

لبنان أيضاً ارتقت مركزين لتحتل الترتيب 89 عالمياً والأردن في المركز 97 بتفوق مركز واحد عن الشهر الماضي ثم البحرين في المركز 100 بعد ارتقاء مركز واحد.

فلسطين هبط 7 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 106 على المستوى العالمي، أما اليمن ففي المركز 144 بأقل 3 مراكز عن الشهر الماضي، وارتقى الكويت 9 مراكز واحتل المركز 147 عالمياً.

يذكر أن الترتيب مُنح اعتماداً على نتائج الفرق في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك تصفيات آسيا وكأس العالم.