تطورات جديدة في قضية "رشوة" برشلونة

البوابة - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام نادي برشلونة بالفساد وتعاملات مشبوهة مع خوسيه ماريا نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة حكام الدوري الإسباني (الليغا) الفنية.

وقال تقرير نشرته الصحيفة الصادرة من مدريد أن مصلحة الضرائب سحب نيغريرا لمبالغ ضخمة دفعها لأطراف ثالثة ما بين عامي 2016 و2019.

ونوهت لاشتباه السلطات بمصدر هذه الأموال وكونها جزءاً من الـ 7 ملايين يورو التي حصل عليها المسؤول السابق من البارسا.

وأوضحت أن نيغريرا سحب مبالغ كبيرة أخرى خلال عام واحد لحساب أطراف ثالثة، إلا أن مكان هذه الأموال لا يزال مجهولا حتى الآن.

برشلونة يتطلع للتغلب على ريال مدريد في الكلاسيكو

يذكر أن برشلونة يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإسباني (لا ليغا) برصيد 65 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد أقرب مطارديه قبل مواجهتهما في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب ناو.