تطور مفاجىء: نيمار يريد الانتقال ليوفنتوس

يسعى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان في الانضمام إلى يوفنتوس وفقاً لتقارير إعلامية إيطالية.

وارتبط الدولي البرازيلي بالرحيل عن بطل فرنسا والعودة إلى برشلونة نظراً لتردي علاقته بإدارة ناديه.

وكشفت شبكة "راي سبورت" الإيطالية أن والد نيمار سيجتمع بفابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفي من أجل مناقشة انتقال ابنه للبيانكونيري.

وبدأت الشائعات التي تربط نيمار بيوفنتوس تطفو للسطح صباح الأربعاء، بعدما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البرازيلي وضع بطل إيطاليا كوجهة مستقبلية محتملة.

يذكر أن تعاقد برشلونة مع أنتوان غريزمان وفرينكي دي يونغ جعل ضم نيمار أكثر صعوبة نظراً للمبالغ الضخمة التي دفعها هذا الصيف.