تعادل مخيب جديد لمانشستر يونايتد

فشل مانشستر يونايتد في الفوز على ملعب أولد ترافورد من جديد، واكتفى بالتعادل مع ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-2 ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان يونايتد بحاجة ماسة إلى الفوز ليعوض به تعادل الأسبوع الماضي مع شيفيلد يونايتد، وقبل أن يواجه مدربه السابق، جوزيه مورينيو، الأربعاء القادم مع فريقه الجديد توتنهام الذي يعيش استفاقة كبيرة.

شهد الشوط الأول تسيد شبه كامل لأستون فيلا، والذي دخل المباراة بضغط هجومي مبكر أسفر عن الهدف الأول عبر جاك غريليتش بعد تسديدة مميزة.

رغم تقدم الشياطين الحمر، لكن أستون فيلا كان المسيطر على أحداث المباراة بصورة تامة، وكان بمقدوره تعزيز تقدمه في أكثر من فرصة لولا تألق الحارس دافيد دي خيا ورعونة مهاجمي الضيوف.

لكن ماركوس راشفورد أدرك التعادل من الفرصة الوحيدة ليونايتد في الشوط الأول بعد رأسية مميزة ارتطمت بالقائم ثم ظهر هيتون حارس فيلا لتدخل الشباك وتُحتسب هدف ذاتي عليه، ثم أضاع محمود حسن تريزيغيه هدفاً محققاً بعد تسديدة عظيمة ارتطمت بالعارضة.

الشوط الثاني تحسن أداء مانشستر يونايتد إلى حد كبير، وعلى عكس الشوط الأول، كانوا المسيطرين بصورة شبه كاملة على المجريات والأقرب للتسجيل، وبالفعل كان لهم مرادهم في الدقيقة 64 برأسية فيكتور ليندلوف.

إلا أن أستون فيلا وصل في مرة وحيدة إلى مرمى يونايتد في الشوط الثاني، وتمكن فيها من إحراز التعديل، ففي الدقيقة 66 عادل تايرون مينغس النتيجة للضيوف، حاول يونايتد كثيراً لكن تألق هيتون وقف حائلًا أمام خطف الثلاث نقاط.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع، كما ارتفع رصيد أستون فيلا المكافح إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.