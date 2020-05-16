تعافي لاعب أتلتيكو مدريد من فيروس كورونا

أعلن أتلتيكو مدريد عن شفاء لاعبه رينان لودي من فيروس كورونا، وانخراطه في تدريبات النادي استعداداً لاستئناف منافسات الدوري الإسباني.

وكانت نتيجة الفحص الذي أجراه النادي لعدة لاعبين في الثامن من الشهر الجاري قد أظهرت إصابة البرازيلي بالفيروس، وكشفت التقارير أن الظهير الأيسر لا تبدو عليه أعراض المرض، قبل أن يخضع لحجر صحي.

وتمكن لودي من المشاركة في التدريبات الجمعة، والتي وافقت الحكومة الإسبانية على استئنافها، بعد أن ظهرت نتائج سلبية على تحليلين متتاليتين خضع لهما في الأيام الماضية.