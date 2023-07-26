تعاقدات النصر واتحاد جدة والشباب الجديدة خارج البطولة العربية

لن تتمكن أندية النصر واتحاد جدة والشباب السعودية من الاعتماد على تعاقداتها الجديدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الرياضية".

إذ اشترط الاتحاد العربي لكرة القدم تسجيل أي لاعبين جدد في الاتحادات المحلية قبل السماح بمشاركتهم في كأس الملك سلمان.

وتنطلق البطولة غداً الخميس في مدن الطائف وأبها والباحة السعودية.

ويعني هذا القرار أن النصر لن يتمكن من إشراك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليش، فيما سيخوض الاتحاد المنافسات دون الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا وسلطان الفرحان وصالح العمري، أما الشباب فسيشارك دون الكولومبي غوستافو كويلار.

وسيكون الهلال الفريق السعودي الوحيد القادر على الزج بصفقاته الجديدة وهم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لعدم وجود أي قضية محلية أو خارجية ضده.