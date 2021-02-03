تعثر عودة آنسو فاتي

تعرض آنسو فاتي جناح برشلونة إلى انتكاسة في برنامجه التأهيلي للعودة من الإصابة التي لحقت به في ركبته اليسرى في 7 نوفمبر الماضي، وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية بعدها بيومين.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن النجم الصاعد ما زال يشعر بآلام في ركبته كلما زاد من حدة التدريبات، مما جعله يخفف العمل نوعاً ما.

وكان من المتوقع عدم لحاق فاتي بدور الـ 16 من دوري الأبطال، حيث يخوض البارسا مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان على ملعب بارك دو برانس في 10 مارس المقبل، أي بعد يوم واحد فقط على انتهاء مدة الأشهر الأربعة التي أعلنها النادي لغيابه.

من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية إلى أن حالة جيرارد بيكيه، قلب الدفاع، جيدة للغاية، إذ أنه لا يحتاج إلى تعافي ركبته بشكلٍ كامل حتى يتمكن من اللعب.