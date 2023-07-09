تعرف على اللاعبين الـ 9 الذين يريد برشلونة التخلص منهم

يخطط برشلونة للتخلص من 9 من لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري حتى يستثمر عائدات بعض صفقات البيع لإبرام تعاقدات جديدة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

واللاعبون الذين ذكرتهم الجريدة الصادرة من كتالونيا والمرشحون للرحيل عن برشلونة هذا الصيف هم:

المدافع الفرنسي كليمون لونغليه

قضى الموسم الماضي في صفوف توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة، وقد يعمل النادي اللندني على ضمه بصفة نهائية بحال توصله مع البارسا لاتفاق مناسب خلال الأسابيع القادمة.

الظهير الأميركي سيرجينيو ديست

قضى موسماً للنسيان معاراً لأي سي ميلان، وعاد إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو دون ترك أي بصمة تذكر، وسيكون بيعه هذا الصيف صعباً، مما يرجح أن يلجأ البلاوغرانا لإعارته مرة أخرى في نهاية المطاف.

لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي

وصل إلى البارسا في صفقة مجانية، وسيسعى النادي لبيعه بحثاً عن تحقيق أرباح نظير التخلي عنه، إذ من المتوقع أن يتراجع دوره بصورة أكبر الموسم المقبل.

وصلته عروض من السعودية، ومن الدوريين الألماني والإنجليزي بانتظار الكشف عن وجهته التالية.

الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي

من الوجوه الواعدة في صفوف برشلونة، ومع أن المدير الفني تشافي هيرنانديز يريده ضمن الفريق، إلا أن الإدارة لن تمنعه من الرحيل بحال وصول عرضٍ بسعر مناسب لشرائه.

لاعب خط الوسط الإسباني نيكو غونزاليز

عاد إلى كتالونيا بعد قضاء فترة إعارته في صفوف فالنسيا، لا يمانع تشافي في بقائه، إلا أن ذلك مرهون بالتعاقدات التي سيجريها النادي خلال الأسابيع القادمة، وبحال وصول لاعبين جدد، من المحتمل أن تتم إعارته مجدداً، لكن هذه المرة، يبدو ريال بيتيس الوجهة المفضلة.

الظهير الأيمن المكسيكي جوليان آراوخو

لم ينجح البارسا في تسجيله ضمن كشوفاته الموسم الماضي، وسينخرط في تدريبات الفريق الاستعدادية للوقوف على مستواه وإمكانية الاعتماد عليه مستقبلاً، إلا أن بيعه يبقى خياراً وارداً.

لاعب خط الوسط المهاجم الإسباني بابلو توري

يدرك اللاعب الشاب أن فرصه في اللعب ستكون منخفضة، مما يرجح مغادرته للنادي الكتالوني على سبيل الإعارة صوب ريال بيتيس أو فياريال.

لاعب خط الوسط الإسباني أليكس كولادو

أمضى الموسم الماضي معاراً لإلتشي، ومع أنه سيرحل مجاناً هذا الصيف، إلا أن البارسا سيحصل على نسبة من صفقة بيعه مستقبلاً بعد انتقاله لوجهته المقبلة.

الجناح البرازيلي غوستافو مايا

يرتبط بعقدٍ حتى صيف 2025، لكن رافاييل ماركيز مدرب فريق برشلونة ب لا يعتمد عليه، ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على إنهاء عقده في ظل توقفه عن النمو والتطور في الآونة الأخيرة.