تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان ضد تروا اليوم في الدوري الفرنسي

نستعرض معكم تشكيلة باريس سان جيرمان ضد تروا اليوم في الدوري الفرنسي 2022-2023، موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا، المعلق والقنوات الناقلة.

يستعد نادي باريس سان جيرمان اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "دي أوب" أمام نادي تروا في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الفرنسي.

النادي الباريسي يلعب اليوم في غياب ليونيل ميسي الموقوف لمدة أسبوعين بسبب رحلته للسعودية، ويسعى للفوز خاصة بعد التعثر والخسارة في الجولة الماضية أمام لوريان بنتيجة 3-1، وفيما يلي نستعرض لكم تشكيلة الفريق المتوقعة بحسب موقع WhoScored.com.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد تروا اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتييه

التشكيلة: 4-4-2

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: بيرنات ، راموس ، بيريرا ، ماركينيوس

خط الوسط: فيتينيا ، فيراتي ، رويز ، زايري إيمري

خط الهجوم: مبابي ، إيكيتيكي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا اليوم في الدوري الفرنسي

تقام مباراة سان جيرمان وتروا اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت كل من السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تروا

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد تروا اليوم في الدوري الفرنسي، حيث وقع الاختيار على المعلق جواد بدة الذي سيتولى القيادة الصوتية على قناة beIN Sports 2.