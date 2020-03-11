تعرف على تشكيلتي ليفربول وأتلتيكو مدريد

يستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد الليلة في مواجهة مرتقبة على ملعب آنفيلد ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أتلتيكو قد فاز ذهاباً بهدفٍ نظيف على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مما يعني أن بطل إسبانيا بات يحتاج للتعادل أو الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0) من أجل حسم التأهل، في حين يحتاج الريدز إلى الفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة الصعود.

ويستعيد ليفربول قائده جوردان هندرسون بعد غيابه عن المراحل الثلاث الماضية في الدوري الإنجليزي، عقب إصابته أمام أتلتيكو تحديداً في موقعة الذهاب، ومن المتوقع أن يشارك أساسياً في قمة الليلة.

في المقابل، يفتقد الريدز خدمات الحارس الأساسي أليسون بيكر بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

على الجانب الآخر، يخطط دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد للاستفادة من الفوز في موقعة الذهاب وإنهاء أسطورة ملعب آنفيلد، بالإضافة إلى استعادة التوزان بعد النتائج المتواضعة في الدوري الإسباني والتعادل الأخير مع إشبيلية، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 45 نقطة.

ويشهد تشكيل أتلتيكو عودة توماس ليمار بعد تعافيه من إصابة ألمت به في مباراة الذهاب، كما من المفترض أن يشارك جواو فيليكس بعد عودته للمشاركة من جديد أمام إشبيلية بعد غياب 37 يوماً.

ومن المتوقع أن يخوض أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبيير، ستيفان سافيتش، فيليبي، رينان لودي.

خط الوسط: ساوول نيغيز، توماس بارتي، كوكي.

خط الهجوم: جواو فيليكس، آنخيل كوريا، دييغو كوشتا.