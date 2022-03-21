تعرف على تكلفة صفقة هالاند الكلية لمدة 5 مواسم

كشف موقع "تيم توك" عن التكلفة الكلية المتوقعة لصفقة التعاقد مع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

ويتزاحم كبار قارة أوروبا للظفر بتوقيع المهاجم الشاب البالغ من العمر 21 عاماً الصيف القادم، وعلى رأسها مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وقال الموقع أن الطرف الذي سيحصل على اللاعب سيضطر لتوفير مبلغ 300 مليون جنيه استرليني (358 مليون يورو) على مدار 5 مواسم.

وسيكلف التعاقد مع هالاند في بداية الأمر 63 مليون جنيه (75 مليون يورو) وهي قيمة بند تحريره من عقده الحالي مع دورتموند.

كما سيحصل وكيل أعماله مينو رايولا على عمولة بقيمة 37 مليون جنيه (44 مليون يورو).

فيما سيتقاضى النجم النرويجي 33 مليون جنيه (39 مليون يورو) سنوياً بواقع 630 ألف جنيه (753 ألف يورو) كل أسبوع.

ولا تشمل الأرقام المذكورة أي مكافآت سيحصل عليها المهاجم بحال تحقيق أهداف معينة أو تسجيل عدد محدد من الأهداف وما إلى ذلك.