تعرف على حكم مباراة تونس وأستراليا في مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة تونس وأستراليا اليوم في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي المنتخبان اليوم السبت على أرضية ملعب الجنوب ضمن منافسات المجموعة الرابعة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

من هو حكم مباراة تونس وأستراليا اليوم؟

سيكون الألماني دانييل سيبيرت هو حكم الساحة، ويساعده الحكمان رافاييل فولتين وجان سيديل، إضافة للحكم الرابع سعيد مارتينيز.

يذكر أن منتخب تونس بات مطالباً بتحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي اليوم إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الـ 16 من البطولة بعدما تعادل في المباراة السابقة مع منتخب الدنمارك دون أهداف.