تعرف على قيمة برشلونة وريال مدريد في زمن كورونا

حددت شركة KPMG المختصة بالدراسات المالية والسوقية مدى تأثر القيمة المالية والسوقية لأندية كرة القدم العالمية خلال أزمة كورونا.

ففي تقرير مفصل كشف عن قيمة الأندية الكبرى قبل الجائحة، جاء ريال مدريد أولاً بقيمة 1168 ألف مليون يورو (مليار ومئة وستة وثمانين مليون يورو)، وليفربول ثانياً بقيمة 1200 مليون يورو (مليار ومئتي مليون).

مانشستر سيتي ثالثاً بقيمة 1243 مليون يورو (مليار ومئتين وثلاثة وأربعين مليون يورو) وبرشلونة رابعاً بقيمة 1136 مليون يورو (مليار ومئة وستة وثلاثين مليون يورو).

أما بعد كورونا فالوضع مختلف تماماً، فقد كشف التقرير أن قيمة ريال مدريد ستتدهور بنسبة 19.1% لتصل إلى 944 مليون يورو.

أما برشلونة فستنخفض قيمته لتصل إلى 903 مليون يورو أي بانخفاض مقداره 20.5% وهو أكبر انخفاض بين الأندية الكبرى وبعدها يأتي كل من آرسنال وباريس سان جيرمان.

وأكد التقرير بأن هذه القيمة ستنخفض بشكل أكبر بكثير في حال عدم استكمال الموسم حيث ستصل قيمة ريال مدريد إلى 851 مليار يورو (ستنقص بمقدار 27.2% ).

أما برشلونة فستنخفض قيمته أكثر لتصل إلى 808 مليون يورو (أقل بـ 28.9٪) من قيمته الحالية وهو أعلى انخفاض مقدر بين الأندية الكبرى.

وستضاف خسائر بمئات الملايين من الدولارات واليوروهات إلى خسائر أخرى كبيرة من عوائد الرعاية والنقل التلفزيوني، وهذا يكشف بوضوح سبب سعي الجميع لإنهاء الموسم حتى ولو كان من دون جمهور للتقليل من الخسائر الكبيرة المتوقعة أصلاً.