تعرف على قيمة لاعبي أياكس مقارنة بعمالقة أوروبا

يحل أياكس ضيفاً ثقيلاً على توتنهام هوتسبير اليوم في أول نصف نهائي في دوري أبطال أوروبا يخوضه منذ 22 عاماً، والنهائي الأول منذ عام 1996.

هناك احصائيات لا نهاية لها تؤكد الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الهولندي، الذي لم يصل إلى مراحل خروج المغلوب في البطولة منذ موسم 2005-2006.

باستخدام قيمة الانتقالات المبدئية فقط، نشر موقع "جول" تقريراً حول التكلفة الإجمالية لتشكيلة أياكس في دوري أبطال أوروبا والمؤلفة من 25 لاعباً مقارنة بتكلفة الأندية العملاقة الأخرى في المنافسة هذا الموسم كريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وجميعها غادرت البطولة.

باريس سان جيرمان | 718 مليون يورو

مع امتلاك باريس سان جيرمان أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، فلا دهشة في أن يكون في صدارة القائمة.

نيمار (222 مليون يورو) وكيليان مبابي (145 مليون يورو)، وقد انضما لفريق يضم إيدينسون كافاني (64 مليون يورو)، وتياغو سيلفا (42 مليون يورو)، ولياندرو باريديس (40 مليون يورو).

هذه التشكيلة المكونة من 25 لاعباً تصل قيمتها إلى 718 مليون يورو (621 مليون جنيه استرليني/805 مليون دولار).

في الوقت نفسه، استعان الباريسي بشبابه الذين تطوروا بين جدرانه أكثر من أي فريق آخر في هذه القائمة، فعلى سبيل المثال ألفونس أريولا وبريسنيل كيمبيمبي وكريستوفر نكونكو وأدريان رابيو وسيباستيان سيبوا.

ورغم هذا الإنفاق المهول من جانب الإدارة القطرية للنادي، لكن الخروج في آخر 3 مواسم من دور الـ 16 لدوري الأبطال، يعني أن باريس سان جيرمان لم يقترب أبداً من تحقيق حلمه في نيل البطولة.

مانشستر سيتي | 682 مليون يورو

واصل مانشستر سيتي إنفاقه الضخم بشكل متسق لتدعيم صفوفه بمرور المواسم، وبلغ سعر 12 لاعباً من أصل 25 في قائمته لدوري أبطال أوروبا نحو 35 مليون يورو أو أكثر.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتشكيلة سيتي نحو 682 مليون يورو (590 مليون جنيه/ 76 مليون دولار)، ويعتبر النجم رياض رياض الصفقة الأغلى بعد ضمه مقابل 69 مليون يورو (دون احتساب الإضافات) من ليستر سيتي الصيف الماضي.

ويعد خط الدفاع الأكثر تكلفة بالنسبة لهم، فتكلفة رباعي الدفاع الأساسي بلغت 187 مليون يورو، ورغم ذلك لم ينجح الخط الخلفي في حماية مرماه أمام توتنهام واستقبل الفريق 3 أهداف على ملعبه، ليودع البطولة.

مانشستر يونايتد | 661 مليون يورو

أثارت عودة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان قصة رومانسية لدى عشاق الشياطين الحمر حول إمكانية تحقيق أمر أشبه بمعجزة ساهم فيها المدرب أولي غونار سولشاير كلاعب عام 1999، لكن هذه القصة الرومانسية - قبل أن يبخرها برشلونة بقيادة ليونيل ميسي في ربع النهائي - لم تكن حالمة بمجرد تحليل الأرقام.

فتكلفة لاعبي مانشستر يونايتد تبلغ 661 مليون يورو (572.5 جنيه/740.8 مليون دولار) منها 189.9 مليون يورو على بول بوغبا وروميلو لوكاكو فقط.

أنفق يونايتد 160 مليون يورو على لاعبين شاركوا أقل من نصف مبارياته في أوروبا هذا الموسم، لذلك يبدو من الواضح أن بطل أوروبا 2008 سيتعين عليه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية إذا ما أراد إعادة أمجاد الماضي.

ليفربول | 594 مليون يورو

بعد أداء لوريس كاريوس الكارثي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم يكن مفاجئاً أن يدفع الريدز 75 مليون يورو لاستقطاب الحارس أليسون بيكر في الصيف.

ورفعت التعاقدات الأخرى مثل لاعب الوسط نابي كييتا (61 مليون يورو) وفابينيو (46 مليون يورو) التكلفة الإجمالية لتشكيلة ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 593.5 مليون يورو (514.75 مليون جنيه/ 668 مليون دولار).

برشلونة | 573 مليون يورو

على الرغم من أن ريال مدريد، منافسه اللدود، يتمتع بسمعة أكبر في الإنفاق، فقد تغلب برشلونة عليه في هذه القائمة بتشكيلة قيمتها 573 مليون يورو (497 مليون جنيه/645 مليون دولار).

المبالغ المدفوعة لضم فيليبي كوتينيو (120 مليون يورو)، وعثمان ديمبيلي (105 مليون يورو) تمثل ما يقرب من 40% من إجمالي قيمة فريق برشلونة.

بيد أن رسوم انتقالات الأخرى كجوردي آلبا (14 مليون يورو) وجيرارد بيكيه (6 ملايين يورو) ومارك أندريه تير شتيغين (12 مليون يورو) ساعدت في تخفيض التكلفة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أن النجم ليونيل ميسي، الذي لم يُكلف النادي شيئاً كونه إبن أكاديمية لا ماسيا.

ريال مدريد | 475 مليون يورو

تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، اكتسب ريال مدريد سمعته في استقطاب النجوم مهما كلفهم الأمر، وفي النهاية نجح بيريز في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مما يُعني أن إنفاقه كان ناجحاً إلى حدٍ كبير.

لكن رحيل كريستيانو رونالدو وعدم الإنفاق بشكل مناسب خلال السنوات الأخيرة جعل ريال مدريد يتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بأندية النخبة في أوروبا من حيث قيمة تشكيلته، حيث وصلت هذا الموسم لنحو 475 مليون يورو.

يبقى غاريث بايل (100 مليون يورو) لاعبه الأغلى، متقدماً على فينيسيوس جونيور (46 مليون يورو) في المرتبة الثانية، والغريب أن بايل يبدو في طريقه للرحيل وبالتالي قد تنخفض قيمة التشكيلة أكثر، إلا بحال التعاقد مع نجوم جدد، وهو أمر مرجح.

يوفنتوس | 424 مليون يورو

رغم من ضم رونالدو بقيمة 100 مليون يورو الصيف الماضي، إلا أن يوفي يحتل مرتبة أقل بكثير من الفرق الكبرى الأخرى من حيث الإنفاق، حيث تبلغ قيمة تشكيلته الحالية في دوري أبطال أوروبا 424 مليون يورو أي ما يُعادل 476 مليون دولار.

والسبب الرئيسي لهذه التكلفة المنخفضة هي حنكة إدارة النادي في جلب صفقات مجانية ولاعبين انتهت عقودهم.

يبقى جواو كانسيلو (40.4 مليون يورو) وفيديريكو بيرنارديسكي (40 مليون يورو) هما أغلى الانتدابات في النادي بعد رونالدو، لكنهما شاركا فقط في خمسة وستة من مباريات من أصل 10 في دوري أبطال أوروبا على التوالي - وكذلك 19 و 12 من 33 مباراة في الدوري الإيطالي.

بايرن ميونيخ | 354 مليون يورو

على غرار يوفنتوس، فإدارة بايرن لا تنفق مبالغ كبيرة على الانتقالات، وتكتفي بسمعة النادي الكبيرة في استقطاب نجوم الدوري الألماني، لذلك جاء روبرتو ليفاندوفسكي مجاناً، وكلف يوشوا كيميتش حوالي 7 ملايين يورو فقط.

تبلغ قيمة تشكيلة بايرن الإجمالية 354 مليون يورو (306 مليون جنيه /397 مليون دولار).

ومع تجاوز 9 من عناصر من تشكيلته في دوري أبطال أوروبا المؤلفة من 25 لاعبًا سن الثلاثين عامًا، سيتعين على النادي الإنفاق أكثر في المستقبل القريب.

توتنهام | 313 مليون يورو

صنع توتنهام التاريخ بعد أن أصبح أول نادٍ في الدوري الإنجليزي لا يتعاقد مع أي لاعب خلال فترتي انتقالات، لكنه مع ذلك يحظى بتشكيلة كبيرة نظراً لانتداباته السابقة وحفاظه على نجومه.

تبلغ قيمة تشكيلة توتنهام في دوري الأبطال نحو 313 مليون يورو (270 مليون جنيه/350 مليون دولار) - وهو إجمالي يقترب من بايرن ميونيخ.

تعتبر أسعار كل من موسى سيسوكو (34.6 مليون يورو) وإيريك لاميلا (29.8 مليون يورو) ولوكاس مورا (28.9 مليون يورو) وهي الأعلى، لكن رغم ذلك فإن هذه الأرقام ضئيلة للغاية في عالم كرة القدم ما بعد نيمار.

وكلف انضمام لاعبون آخرون مثل كريستيان إيريكسن (12.7 مليون يورو) وكيران تريبير (4 ملايين يورو) وداني روز (1.2 مليون يورو)، أما هاري كاين فلم يُكلفهم شيئاً حيث صعد للفريق الأول عبر أكاديمية النادي.

أياكس | 95 مليون يورو

ليس من المستغرب إطلاقاً رؤية أياكس في أسفل هذه القائمة، لكن الهامش بينه وبين من هم في الأعلى يمثل مفاجأة كبيرة لا سيما أنه نجح في بلوغ نصف النهائي متخطياً اثنين من العمالقة في أوروبا.

بنى أياكس تشكيلته الحالية مقابل 95 مليون يورو فقط، أي أقل من سعر ديمبيلي وبوغبا ورونالدو.

انضم ثنائي الخبرة لاسه شونه وكلاس يان هونتيلار مجاناً، في حين أن ماتياس دي ليخت ودوني فان دي بيك، ونصير مزراوي لم يُكلفوا النادي شيئاً لأنهم من إنتاج أكاديمية النادي، بل أنهم خارج التشكيلة الأساسية في دوري الأبطال لأنهم لاعبون نشأوا محليًا بعد الأول من يناير 1997.

وصل حارس المرمى أندريه أونانا والمهاجم كاسبر دولبيرغ مقابل بضع مئات الالآف من اليوروهات لكل منهما، لكن الأمر الأكثر بروزاً هو تكلفة فرينكي دي يونغ - والتي كانت رمزية للغاية، يورو واحد فقط.

لاعبون أمثال دالي بليند (16 مليون يورو) ودوسان تاديتش (11.4 مليون يورو) هم من يشكلون معظم التكلفة الإجمالية للفريق، بعد أن ضمهم المدير الرياضي مارك أوفرمارس لإضافة الخبرة لهذه التشكيلة الشابة والموهوبة.