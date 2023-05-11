تعرف على مجموعة منتخب العراق في كأس آسيا 2023

البوابة – تم اليوم كشف النقاب في الدولة المستضيفة قطر عن نتائج قرعة كأس آسيا 2023 التي يشارك فيها منتخب العراق المتوج باللقب مرة واحدة عام 2007.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم آسيا في الفترة ما بين 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير من العام نفسه، وتستضيف قطر البطولة وسيتم إجراء المباريات على 8 ملاعب، من بينهم 6 ملاعب تم فيهم لعب مباريات كأس العالم 2022.

مجموعة منتخب العراق في كأس آسيا 2023

حل منتخب العراق في المجموعة الرابعة من مجموعات كأس آسيا 2023، والتي جاءت فيها المنتخبات التالية:

المجموعة الرابعة: اليابان ، إندونيسيا ، العراق ، فيتنام

وبحسب التقارير، فقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قيمة الجوائز المالية لبطل الكأس، الوصيف، المركز الثالث والرابع، وهي كما يلي:

بطل كأس آسيا 2023 سيحصل على جائزة بقيمة 5 مليون دولار

وصيف البطولة أو صاحب المركز الثاني سيحصل على جائزة بقيمة 3 مليون دولار

المركز الثالث سيحصل على 200 ألف دولار

المركز الرابع سيحصل على 200 ألف دولار

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الجدير بالذكر أن منتخب العراق أو كما يلقب بمنتخب أسود الرافدين تمكن في يناير الماضي من أن يتوج بطلًا لخليجي 25 للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوز مثير على نظيره العماني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.