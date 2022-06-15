  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تعرف على مستقبل داني ألفيش مع برشلونة

تعرف على مستقبل داني ألفيش مع برشلونة

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 07:09
داني ألفيش (المصدر: أ ف ب)
داني ألفيش (المصدر: أ ف ب)

أبلغت إدارة نادي برشلونة الإسباني النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش اليوم الأربعاء بقرارها حول مسألة تجديد عقده لفترة إضافية.

وانضم الظهير الأيمن المخضرم للبارسا بداية العام في صفقة غير متوقعة، بعد فترة ناجحة سابقة قضاها في ملعب كامب ناو.

لكن النادي الكتالوني سيتخلى عن اللاعب بمجرد انتهاء عقده في الثلاثين من حزيران (يونيو) الجاري.

وكان البرازيلي يأمل في أن يمدد فترة بقائه مع الفريق لفترة إضافية، لكنه سيضطر الآن للبحث عن وجهة جديدة.

وخاض صاحب الـ 39 عاماً 16 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي سجل خلالها هدفاً وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

يذكر أن ألفيش خاض مع منتخب البرازيل 125 مباراة دولية وزار الشباك في 8 مناسبات.

داني ألفيش (المصدر: أ ف ب)
داني ألفيش (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:داني ألفيشبرشلونة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...