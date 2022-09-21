تعرف على مطالب ميسي الـ 11 لتجديد عقده مع برشلونة

كشفت صحيفة "موندو" الإسبانية اليوم الأربعاء عن المطالب الـ 11 التي وضعها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي العام الماضي من أجل تجديد عقده مع برشلونة قبل أن يرحل صوب باريس سان جيرمان.
ومع فشل الطرفين في التوصل لاتفاق مناسب حول استمرار "ليو" مع البارسا، اضطر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات للمغادرة صوب باريس في صفقة مجانية.
ونشرت الصحيفة الإسبانية مجموعة رسائل إلكترونية بين خورخي ميسي، والد الهداف الأرجنتيني ووكيل أعماله، ومحاميه، ورئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس الإدارة.
واحتوت هذه الرسائل في طياتها على مطالب اللاعب الأرجنتيني وحاشيته من أجل الموافقة على تجديد العقد ويعود تاريخها إلى عام 2020.
ما هي المطالب التي وضعها ميسي لتجديد عقده مع برشلونة؟
- التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2023 مع إمكانية التمديد لفترة إضافية بموافقة ليونيل ميسي فقط.
- راتب محدد، بتخفيض نسبته 20 بالمئة عما كان اللاعب يحصل عليه موسم 20-21، وبتخفيض آخر نسبته 10 بالمئة في موسم 22-23 مع نسبة فائدة 3 بالمئة كل عام.
- الحصول على مكافآت الولاء مع الفوائد المترتبة عليها.
- كابينة خاصة في الملعب لعائلتي لويس سواريز وميسي.
- رحلة طيران خاصة تنقل العائلة إلى الأرجنتين في عطلة عيد الميلاد.
- دفع المبالغ المؤجلة من موسم 20-21 إضافة للفوائد بحال إنهاء العقد.
- مكافأة بقيمة 10 ملايين يورو نظير التوقيع على العقد الجديد.
- زيادة التعويضات بحال رفع قيمة الضرائب.
- إزالة بند إنهاء العقد وأن يصبح بقيمة 10 ملايين يورو.
- تمديد عقد بيبي كوستا.
- توقيع يلزم برشلونة بدفع العمولات التي يدين بها النادي لرودريغو ميسي (شقيق ليو).
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