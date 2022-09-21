تعرف على مطالب ميسي الـ 11 لتجديد عقده مع برشلونة

كشفت صحيفة "موندو" الإسبانية اليوم الأربعاء عن المطالب الـ 11 التي وضعها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي العام الماضي من أجل تجديد عقده مع برشلونة قبل أن يرحل صوب باريس سان جيرمان.

ومع فشل الطرفين في التوصل لاتفاق مناسب حول استمرار "ليو" مع البارسا، اضطر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات للمغادرة صوب باريس في صفقة مجانية.

ونشرت الصحيفة الإسبانية مجموعة رسائل إلكترونية بين خورخي ميسي، والد الهداف الأرجنتيني ووكيل أعماله، ومحاميه، ورئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس الإدارة.

واحتوت هذه الرسائل في طياتها على مطالب اللاعب الأرجنتيني وحاشيته من أجل الموافقة على تجديد العقد ويعود تاريخها إلى عام 2020.

ما هي المطالب التي وضعها ميسي لتجديد عقده مع برشلونة؟