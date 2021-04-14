تعرف على نتائج الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا

فيما يلي استعراض لأبرز نتائج مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

لحساب المجموعة الثانية، فاز الشارقة الإماراتي على ضيفه القوة الجوية العراقي 1-0.

ضمن المجموعة الرابعة، تعادل الوحدات الأردني مع ضيفه النصر السعودي 0-0.

وفي نفس المجموعة، تعادل السد القطري مع ضيفه فولاذ خوزستان الإيراني 1-1.

في المجموعة الخامسة، تغلب بيرسيبوليس الإيراني على ضيفه الوحدة الإماراتي بهدفٍ دون رد.

ولحساب المجموعة ذاتهاـ تعادل جوا الهندي مع ضيفه الريان القطري دون أهداف.