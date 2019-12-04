تعرف على نتائج قرعة كوبا أميركا 2020

أقام اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2020 في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وهي البطولة التي تقام الصيف القادم في الأرجنتين وكولومبيا.

جاءت القرعة لتقسم المنتخبات الـ 12 المشاركة لمجموعتين بدلاً من ثلاث كما هو الحال في النسخ السابقة.

وستقام في كل مجموعة خمس جولات يلتقي فيها كل منتخب بنظيره مرة واحدة على أن يتأهل أول أربعة منتخبات لربع النهائي.

وأسفرت القرعة عما يلي:

المجموعة الأولى:

الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، أوروغواي، تشيلي، باراغواي.

المجموعة الثانية:

كولومبيا، البرازيل، قطر، فنزويلا، الإكوادور، بيرو.

وتم تقسيم المجموعتين بناءً على التقسيم الجغرافي لقارة أميركا الجنوبية حيث تخوض الفرق القريبة من كولومبيا في المجموعة الأولى رفقة المستضيف الأول، وتخوض الفرق القريبة من الأرجنتين مواجهاتها رفقة المستضيف الثاني.

وستتقام منافسات البطولة على تسع ملاعب في الأرجنتين وكولومبيا على مدار شهر كامل بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو المقبلين.

يذكر أن افتتاح البطولة سيكون في الأرجنتين على ملعب مونيمينتال، فيما ستجري المباراة الختامية في كولومبيا على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز.