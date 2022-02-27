تعليق رئاسة بوتين الفخرية للاتحاد الدولي للجودو

أعلن الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأحد عن تعليق رئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفخرية عقب هجوم روسيا على دونباس الأوكرانية.

واشتعلت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الماضية مما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لسحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبيرغ الروسية.

ونشر الاتحاد الدولي للجودو بياناً رسمياً جاء فيه: "نظراً للنزاع الذي يحصل حالياً في أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجودو عن تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد".

وبدأ الرئيس الروسي ممارسة الجودو منذ عامه الـ 11 ويحمل لقب "ماستر" في السامبو جودو.

يذكر أن الساعات الأخيرة شهدت أيضاً تنحي الملياردير الروسي رومان آبراموفيتش عن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي.