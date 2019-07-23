تعيين إنييستا سفيراً لأساطير الدوري الإسباني

حصل أندريس إنييستا أسطورة برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني حالياً الاثنين على لقب سفير أساطير الدوري الإسباني خلال المراسم التي جرت في طوكيو.

وسيكون إنييستا بحكم منصبه الجديد مسؤولاً عن اللجنة التي تختار أفضل لاعبي الكرة الإسبانية.

وبات نجم الوسط ثاني سفير لأساطير الدوري الإسباني بعد إيكر كاسياس الحارس السابق لريال مدريد.

وقضى صاحب الـ 33 عاماً مسيرته الاحترافية مع برشلونة بعد انضمامه إلى قطاعات الناشئين في النادي عام 1996 وعمره 12 عاماً، ورغم أنه وقع مع النادي عقداً لـ "مدى الحياة" في أكتوبر 2017، إلا أنه أعلن في أبريل 2018 رحيله عن النادي الكتالوني.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ 32 لقباً على مستوى كافة البطولات.