تغييرات على تشكيلة مصر المتوقعة لمواجهة جنوب السودان اليوم

من المتوقع أن يجري المدير الفني روي فيتوريا عدة تغييرات على تشكيلة منتخب مصر التي ستواجه منتخب جنوب السودان ودياً اليوم الأحد ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة.

ويعتزم المدرب البرتغالي الوقوف على مساهمات بعض اللاعبين وإمكانية الاعتماد عليهم بصورة أكبر في المباريات المقبلة من خلال اختبار قدراتهم اليوم.

تقام المباراة الودية على أرضية ستاد القاهرة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف.

تشكيلة مصر المتوقعة لمباراتها الودية اليوم أمام جنوب السودان

المدرب: روي فيتوريا

حارس المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد رمضان

الوسط: محمود حمادة، مهند لاشين، أحمد مصطفى "زيزو"

الهجوم: محمود تريزيغيه، محمود كهربا، مصطفى فتحي