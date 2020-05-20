تغيير موقع تمثال إبراهيموفيتش

اتفق عدد من رجال السياسة في مدينة مالمو، على بقاء التمثال البرونزي للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في المدينة، مع تغيير موقعه الحالي إلى موقع آخر.

وقالت فريدة ترولماير، نائبة عمدة مدينة مالمو لشؤون الثقافة والرياضة في تصريحات صحيفة «أفتونبلادت» السويدية «التمثال يرمز إلى الإنجاز الرياضي الذي حققه المهاجم (إبراهيموفيتش) لمالمو».

ورغم هذا، لم يحدد مسؤولو المدينة الموقع الجديد الذي سينقل إليه التمثال، وينتظر أن يتخذ القرار بهذا الشأن في يونيو المقبل.

وبدأ التفكير في نقل التمثال نجم كرة القدم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إلى موقع آخر، بعدما تعرض لعمليات تخريب عديدة في موقعه الحالي بمدينة مالمو، مسقط رأس اللاعب.

وذكرت صحيفة «سادسفنسكان» في مالمو، أن اللجنة التنفيذية بمجلس المدينة ستوافق على نقل التمثال لموقع آخر، وستطالب مالمو بالمساعدة في هذا من خلال اقتراح موقع آخر ينقل إليه التمثال، وأوضحت الصحيفة، أن عملية نقل التمثال يرجح أن تكون بعد صيف هذا العام.

وتم الكشف عن هذا التمثال البالغ ارتفاعه 3 أمتار في تشرين الأول الماضي، بموقعه بجوار ملعب مالمو، وأزيل التمثال آوائل كانون الثاني الماضي لإصلاحه بعد قطع الساقين، وتعرض التمثال للعديد من عمليات التخريب منذ تشرين الثاني الماضي، بعدما أعلن إبراهيموفيتش عن اعتزامه شراء حصة في أسهم هاماربي بالعاصمة ستوكهولم، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى مشجعي مالمو، الذي بدأ فيه إبراهيموفيتش مسيرته، وفي كانون الأول الماضي، تم قطع جزء من أنف التمثال، كما تم تغطية هذا التمثال الذهبي بطلاء فضي.

ويرتبط إبراهيموفيتش (38 عاماً) حالياً بعقد مع ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي، وعاد اللاعب مؤخراً إلى إيطاليا بعد قضاء شهرين في السويد؛ بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وخلال تواجده في ستوكهولم، تدرب إبراهيموفيتش بنادي هاماربي، ما أثار بعض الجدل حول إمكانية عودته للعب في الدوري السويدي بعد انتهاء ارتباطه مع ميلان الإيطالي.