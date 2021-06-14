تفاصيل جديدة حول عقد ميسي الجديد مع برشلونة

يترقب عشاق برشلونة حول العالم بفارغ الصبر تجديد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقده الحالي والذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.

تجديد عقد "ليو" بات الحلم الكبير لجميع عشاق البارسا حول العالم، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها، والتي ستجعل برشلونة يفقد الكثير من بريقه ورونقه وربما جماهيره، لو قرر القائد التاريخي وضع حد لمشواره في كتالونيا.

ولا يزال الغموض يغلف مستقبل ميسي حيث لم يعط أي إشارة على استمراره مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، أم سيرحل إلى وجهة جديدة في ظل رغبة عدد كبير من أندية العالم في الحصول على شرف التوقيع معه، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي وإنتر ميامي.

ومنذ عودة جوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة، عاد الأمل من جديد لجماهير الفريق في إمكانية بقاء ميسي في ظل العلاقة القوية التي تربط الطرفين، فضلاً عن أن لابورتا وعد بالعمل على إبقاء "البرغوث" بحال نجاحه في الانتخابات.

وكان ميسي بصدد الرحيل عن النادي الصيف الماضي، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو إلى طريق مسدود، قبل أن يتم إجباره على استكمال عقده مع النادي، وبعد ذلك تم تسريب عقد ميسي الخرافي إلى وسائل الإعلام، مما زاد من حالة الاحتقان بين اللاعب والنادي.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد "ليو"، منحت الأمل والتفاؤل من جديد للجماهير في إمكانية بقاء قائد الفريق واستكمال رحلته الذهبية مع البلاوغرانا.

تفاصيل عقد ميسي

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الشهيرة تفاصيلاً حول العقد الجديد، حيث أوضحت نقلاً عن مصادرها الخاصة أن ميسي (33 عاماً)، سيجدد عقده مع البارسا لمدة موسمين حتى يونيو 2023، مقابل 250 مليون يورو.

لكنها أوضحت أن اتفاقاً تم بين لابورتا واللاعب يقضي بحصول البرغوث على هذا المبلغ خلال 10 أعوام، بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشها النادي الكتالوني.

وحددت الصحيفة موعد تجديد عقد "ليو" مع البارسا مشيرة إلى أن ذلك سيكون عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا.