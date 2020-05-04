تفاصيل عرض ليفربول لضم فيرنر

لا يزال مصير تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ غامضاً حتى الآن، لا سيما بعد إعلانه مؤخراً عزمه على الرحيل عن الدوري الألماني، مفضلاً الانتقال إلى بطولة أخرى، بحال مغادرة فريقه الحالي.

وقالت صحيفة «سبورت بيلد»، نقلاً عن تقارير إيطالية، أن ليفربول دخل في محادثات متقدمة مع الدولي الألماني، واقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي عرض على صاحب الـ 24 عاماً عقداً لمدة 5 مواسم، يتضمن حصوله على راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو.

ويسعى ليفربول للتفاوض مع مسؤولي لايبتزيغ من أجل تخفيض قيمة الصفقة، ومحاولة إقناع النادي الألماني ببيع فيرنر بقيمة أقل من الشرط الجزائي، البالغ 60 مليون يورو.

وأكدت صحيفة «بيلد» عدم بدء المفاوضات بين الناديين حتى الآن بشأن فيرنر، إلا أن رغبة المدرب يورغن كلوب في ضم اللاعب قد تدفع ليفربول إلى بدء المحادثات في أقرب فرصة.

ويعرف عن كلوب تفضيله مقابلة فيرنر الذي يريد الظفر بتوقيعه قبل إتمام الصفقة، لكن أزمة كورونا الحالية تحول دون ذلك، لاستحالة السفر والتواصل بين الأفراد في الوقت الراهن.

تأتي هذه الأنباء رغم ظهور تقارير بريطانية تفيد باتخاذ ليفربول قراراً بعدم إبرام أي صفقة هذا الصيف، في ظل توابع أزمة كورونا.