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تقارير تربط أوزيل ودافيد سيلفا بالسد

منشور 21 أيّار / مايو 2020 - 12:39
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل

ربطت بعض التقارير نجم آرسنال مسعود أوزيل بالانتقال إلى السد.

وتواكبت هذه التقارير تواكبت مع تجدد الأخبار عن ربط اسم الإسباني دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي أيضاً بالسد ومنها شبكة ESPN العالمية، في ظل العلاقة التي تربطه بمواطنه تشافي مدرب الفريق الحالي.

وقد يكون سيلفا بديلاً لمواطنه الآخر غابي لاعب خط الوسط الذي جاء من أتلتيكو مدريد وقدم عطاءً ملحوظاً مع السد لكن عقده ينتهي نهاية الموسم.

رغم كل التقارير التي تتحدث عن السد، كوجهة مناسبة لنجوم عالميين كبار قد يغادرون أوروبا، إلا أن النادي لم يتحدث عن أي انتقالات في الوقت الحالي.

Via SyndiGate.info


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