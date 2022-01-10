تقارير تربط برشلونة بـ رونالدو

يتوقع برشلونة أن يتم عرض خدمات الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عليه خلال الشهر الجاري.

وعاد الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات قبل قرابة 6 أشهر إلى ملعب أولد ترافورد بعد غياب دام 12 عاماً.

ورغم تألق الأسطورة البرتغالية مع فريق الشياطين الحمر، إلا أن تراجع النتائج وتواضع المستوى أمور جعلته يشكك بالبقاء.

واجتمع البالغ من العمر 36 عاماً بوكيل أعماله جورجي مينديش خلال الساعات الماضية لمعرفة وضعيته ورغباته خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لن يكون مفاجئاً أن يتم ربط اسم رونالدو بـ برشلونة خلال الأيام القادمة."

يذكر أن ماتيو آليماني المدير الرياضي للبارسا يرتبط بعلاقة وطيدة مع مينديش.