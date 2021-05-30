يوفنتوس يناقش مع رايولا ضم بوغبا ودوناروما

زعمت تقارير أوروبية اليوم الأحد، أن بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس التقى مع مينو رايولا وكيل الأعمال الشهير من أجل مناقشة انضمام بعض اللاعبين إلى صفوف فريق السيدة العجوز مع بداية الموسم المقبل.

وعانى بيانكونيري في الموسم المنقضي، وفشل في تحقيق بطولة الدوري الإيطالي بعد السيطرة عليها 9 مواسم متتالية، كما خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة من منافسات البطولة المحلية بعد تعثر نابولي.

محاولات لتصحيح المسار في يوفنتوس

ويحاول يوفي تصحيح مساره، حيث قام بإقالة أندريا بيرلو من منصبه كمدرب وتعاقد مع مديره الفني السابق ماسيميليانو آليغري.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن نيدفيد ورايولا اللذان يرتبطان بعلاقة جيدة التقيا أمس السبت في مونتي كارلو لمناقشة مستقبل بول بوغبا وجيانلويجي دوناروما وآخرون يمثلهم وكيل الأعمال في صفوف السيدة العجوز.

وأفادت الصحيفة أن الثنائي ليسا اللاعبان الوحيدان اللذان تريد السيدة العجوز التوقيع معهما خلال السوق الصيفي.

وأتم التقرير أن بول بوغبا هدف ليوفنتوس الذي يرحب بضمه في إطار صفقة تبادلية مع كريستيانو رونالدو الذي يعد محط أنظار مانشستر يونايتد.