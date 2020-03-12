تقرير: تأجيل دوري أبطال أوروبا 30 يوماً بسبب فيروس كورونا

كشفت تقارير إسبانية عن اتخاذ قرار داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعليق مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عقد يويفا اجتماعاً ظهر الخميس، لمناقشة تعليق أنشطته بسبب سوء الأوضاع التي وصلت إليها كرة القدم حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة شهر، وهو ما أيدته تقارير فرنسية.

وأكدت التقارير أن لجنة الطوارئ في يويفا، أوصت بإيقاف البطولتين بعد تفشي فيروس كورونا وتأثيره على عدد من المسابقات المحلية في بعض الدول، بالإضافة إلى ظهور إصابات وسط اللاعبين أبرزها دانييلي روغاني مدافع يوفنتوس.

وبررت لجنة الطوارئ رؤيتها بإيقاف المسابقات الأوروبية، بأن الأمر لم يعد يتعلق بأبواب مفتوحة أو مغلقة في المباريات، وأنه أصبح أكبر من ذلك بكثير، مشددة على أهمية سلامة الجميع من لاعبين وموظفين في الأندية.

وأعلن يوفنتوس في بيان رسمي، أمس، عن تعرض مدافعه روغاني، لفيروس كورونا، لكن دون ظهور أعراض المرض عليه في الوقت الحالي.

وأضاف البيان، أن النادي يقوم حالياً بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون، بما في ذلك الأشخاص الذين اتصلوا بروغاني.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في إيطاليا، خلال الفترة الحالية، في توقف جميع المسابقات الرياضية حتى 31 مايو القادم.