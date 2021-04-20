تقرير: استقالة ودوارد رئيس مانشستر يونايتد التنفيذي

أكدت تقارير استقالة إد ودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد من منصبه على خلفية زلزال الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن مانشستر يونايتد انضمامه إلى البطولة التي أعلن عنها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والتي تضم 12 نادياً، ليغضب الأمر جماهير النادي.

وذكرت صحيفة "ذي أثلتيك" أن ودوارد استقال من منصبه بعد ضغوطات عاشها على مدار 48 ساعة منذ إعلان انضمامه لتحالف بيريز.

ولم يكن قرار ودوارد بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي ضد رغبة جماهير ناديه فقط، كما قوبل بانتقادات من أساطير النادي.

وأعلن أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد رفضه للأمر، إضافة لغاري نيفيل وريو فيرديناند، بالإضافة إلى لاعبين من الجيل الحالي أمثال ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديش ولوك شو.