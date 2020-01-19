تقرير: الإصابة تهدد بإنهاء موسم راشفورد

كشفت تقارير بأن الشاب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد سيخضع لعملية جراحية من شأنها أن تبعده عن الملاعب فترة طويلة.

وكان الدولي الإنجليزي قد أصيب في مباراة الفريق الأخيرة أمام ولفرهامبتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المواجهة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن إصابة المهاجم تضاعفت وأنه بات يعاني من كسر مزودج في الظهر مما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضحت أن راشفورد قد يغيب لمدة 3 أشهر أو أكثر مما يعني أن موسمه الحالي شبه انتهى أو أنه قد يعود فقط في المراحل الأخيرة من الدوري المحلي.

وكان أولي غونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، قد أكد في تصريحات قبل مواجهة ليفربول أن راشفورد لن يتواجد لعدة أسابيع.

ورغم شائعات خضوع الدولي الإنجليزي إلى عملية جراحية، إلا أن تيليغراف أكدت أن الأمر لا يحتاج إلى أي تدخل جراحي وأن فترة التعافي ستأخذ وقتاً أطول من المتوقع.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 23 مرحلة.