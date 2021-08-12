تقرير: الإعلان عن انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد اليوم الخميس

اقترب مانشستر يونايتد من الإعلان رسمياً عن تعاقده مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران من ريال مدريد وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وخضع اللاعب البالغ 28 عاماً للحجر الصحي الاحترازي المعمول به في المملكة المتحدة، كما أجرى الفحص الطبي الروتيني، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ضمه اليوم الخميس.

وتواجد فاران في مقر تدريبات فريق الشياطين الحمر يوم الثلاثاء، ومن المفترض أن يكون متواجداً على دكة البدلاء حينما يخوض الفريق مواجهته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد يوم السبت القادم.

فاران يختار رقم قميصه مع مانشستر يونايتد

ويفترض أن يختار النجم الفرنسي أحد الأرقام التالية، إما 12 أو 16 أو 22 أو 24.

يذكر أن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر يونايتد قرابة 40 مليون جنيه استرليني وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.